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Протоиерей Чаплин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили в храме Феодора Студита, где он был настоятелем.

В 8 утра в среду секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, настоятель соседнего храма Большое Вознесение у Никитских ворот, совершит в храме Феодора Студита литургию. Затем там начнется отпевание.

Гражданская панихида пройдет с 14:00 до 15:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Затем состоятся похороны.

Отец Всеволод внезапно умер 26 января во дворе своего храма. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах уточнил, что причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, осложненная сопутствующими заболеваниями.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах - заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года - заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года - член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Всеволод Чаплин РПЦ Москва патриарх Кирилл Владимир Диваков

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