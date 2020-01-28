Протоиерей Чаплин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили в храме Феодора Студита, где он был настоятелем.

В 8 утра в среду секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, настоятель соседнего храма Большое Вознесение у Никитских ворот, совершит в храме Феодора Студита литургию. Затем там начнется отпевание.

Гражданская панихида пройдет с 14:00 до 15:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Затем состоятся похороны.

Отец Всеволод внезапно умер 26 января во дворе своего храма. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах уточнил, что причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, осложненная сопутствующими заболеваниями.