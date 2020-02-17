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Три больницы "заминировали" в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о минировании нескольких городских больниц поступили по каналам экстренных служб Москвы около 16:00 понедельника, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные "заминировали" Морозовскую детскую больницу, больницу им.Мухина на Федеративном проспекте и больницу в Зеленограде", - сказал собеседник агентства. По его информации, правоохранительные органы выехали для проверки угроз.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что волна лжеминирований, начавшаяся в Москве 28 ноября 2019 года, прервалась 10 февраля 2020 года. За это время для проверки угроз о "минировании" в столице пришлось эвакуировать свыше 1,6 млн человек. Письма с угрозами о взрывных устройствах поступали в основном с электронных адресов иностранных почтовых сервисов.

Пик "минирования" в Москве пришелся на 19 декабря 2019 года, когда для проверки угроз из зданий были эвакуированы порядка 170 тыс. человек.

Москва

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