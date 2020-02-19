Неизвестные "заминировали" в Москве станции метро на буквы "Ф" и "Я"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили о "минировании" более десятка районных судов, а также станций московского метро, начинающихся на буквы "Ф" и "Я", сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Проводится проверка объектов, в адрес которых поступили угрозы. Метро работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он не располагает информацией о том, ведется ли эвакуация из зданий "заминированных" судов.

В Москве четыре станции метро на букву "Ф": "Филевский парк", "Фили", "Фонвизинская" и "Фрунзенская" и одна станция на букву "Я" - "Ясенево".

В последний раз угрозы о минировании объектов в Москве поступали 17 февраля. Неизвестные сообщили о заложенных устройствах на территории 15 объектов здравоохранения. Эвакуация не проводилась.

Волна лжеминирования в Москве началась 28 ноября 2019 года. В период до 11 февраля 2020 года, когда "телефонные террористы" временно приостановили свою активность, по оценкам источников "Интерфакса", в городе в общей сложности пришлось эвакуировать более 1,6 млн человек.