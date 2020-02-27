Следствие по делу Немцова будет продолжаться до полного раскрытия преступления

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Расследование убийства политика Бориса Немцова не прекращается ни на один день, следствие по делу будет идти до полного раскрытия преступления, заявил "Интерфаксу" в четверг информированный источник в правоохранительных органах.

Комментируя высказывание адвокатов семьи Немцова о том, что за последний год не было проведено ни одного следственного действия, источник отметил: "Это ни о чем не говорит. Главное, что активность следственной группы не снижается все последние пять лет: изучаются расшифровки телефонных переговоров, анализируется информация, связанная с этим резонансным убийством, исследуются вещественные доказательства".

В качестве примера успешной оперативной работы по давним громким делам собеседник агентства упомянул арест двух новых фигурантов дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как "Япончик", совершенного более десяти лет назад. "Там так же оперативно-следственная работа не прекращалась все это время, и вот результат", - отметил он.

Ранее в феврале стало известно об аресте двух новых обвиняемых в убийстве в 2009 году криминального "авторитета" Иванькова (Япончика) - Муртаза Шадания и Кахи Газзаева.

Ранее в четверг зампосла США в Москве и представитель Внешнеполитической службы ЕС призвали Россию провести полное расследование убийства Немцова. "Мы вновь призываем российские власти найти организаторов, заказчиков этого ужасного преступления. Мы также призываем российские власти почтить его память для подтверждения заявленной приверженности свободе слова, собраний, вероисповедания, мирных собраний", - сказал заместитель посла Барт Горман.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. 29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения.

13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.