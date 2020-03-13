В Москве из-за усиления ветра уровень погодной опасности повышен до "оранжевого"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности до предпоследнего, "оранжевого" из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. Уровень опасности повышен также для нескольких других регионов Центрального федерального округа.

Предупреждение действует до 21:00 пятницы.

Ранее для этих территорий было объявлено штормовое предупреждение.

"С 00:00 до 21:00 13 марта с запада на восток по территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Московской областях и городе Москве местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 м/с", - сообщил Гидрометцентр.

Ранее синоптики обещали для ЦФО и СЗФО не только усиление ветра и дожди в пятницу, но и быстрое похолодание в субботу, мороз и снег. Они объясняли перемену погоды прохождением мощного циклона, вслед за которым в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики.