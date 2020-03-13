Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

В Москве из-за усиления ветра уровень погодной опасности повышен до "оранжевого"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности до предпоследнего, "оранжевого" из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. Уровень опасности повышен также для нескольких других регионов Центрального федерального округа.

Предупреждение действует до 21:00 пятницы.

Ранее для этих территорий было объявлено штормовое предупреждение.

"С 00:00 до 21:00 13 марта с запада на восток по территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Московской областях и городе Москве местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 м/с", - сообщил Гидрометцентр.

Ранее синоптики обещали для ЦФО и СЗФО не только усиление ветра и дожди в пятницу, но и быстрое похолодание в субботу, мороз и снег. Они объясняли перемену погоды прохождением мощного циклона, вслед за которым в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики.

Москва Московская область Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Вице-спикер Думы Толстой попросил Собянина временно отменить плату за парковки

В больнице в Коммунарке объяснили смерть пожилого пациента

В больнице в Коммунарке объяснили смерть пожилого пациента

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 5000 человек

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 5000 человек

Собянин предупредил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом

Собянин предупредил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом

В Мосгордуме подтвердили готовность столицы голосовать 22 апреля онлайн

В Мосгордуме подтвердили готовность столицы голосовать 22 апреля онлайн

Оперативный штаб по COVID-19 в Москве пояснил, кого не коснутся меры по карантину

Тысячу человек поместили под меднаблюдение после контакта с заболевшими COVID-19 в Москве

Тысячу человек поместили под меднаблюдение после контакта с заболевшими COVID-19 в Москве

В Москве запретили массовые мероприятия численностью больше 5 тыс. человек

В Москве запретили массовые мероприятия численностью больше 5 тыс. человек

Собянин создал оперативный штаб по защите экономики Москвы

Погода в Москве к выходным перестанет бить рекорды тепла

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');