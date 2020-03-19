Генерал-майор Фещук возглавил УВД из дела Голунова вместо уволенного Пучкова

Генерал-майор Анатолий Фещук Фото: УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о назначении начальника УВД по ЗАО Анатолия Фещука, он возглавит управление после уволенного по делу журналиста Ивана Голунова Андрея Пучкова.

"На должность начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Анатолий Фещук", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, по данным МВД, на должность начальника Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве назначен полковник полиции Антон Ромейко-Гурко. Должность начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве занял полковник полиции Шамиль Сибанов.

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 3 статьи 303 и части 2 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал их арест.