Бывшие полицейские из "дела Голунова" останутся в СИЗО до 7 июня

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей четверым бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить в отношении Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева срок содержания под стражей до 7 июня 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на прошлой неделе Басманный суд также продлил срок содержания под домашним арестом пятому фигуранту - полицейскому Денису Коновалову, который ранее признался в подбросе наркотиков Голунову и дал изобличающие показания на своего начальника - Игоря Ляховца.

Ляховец и его защитник опровергают все обвинения.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 3 статьи 303 и части 2 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал их арест.