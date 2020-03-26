Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Бывшие полицейские из "дела Голунова" останутся в СИЗО до 7 июня

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей четверым бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить в отношении Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева срок содержания под стражей до 7 июня 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на прошлой неделе Басманный суд также продлил срок содержания под домашним арестом пятому фигуранту - полицейскому Денису Коновалову, который ранее признался в подбросе наркотиков Голунову и дал изобличающие показания на своего начальника - Игоря Ляховца.

В РоссииПроходящий по "делу Голунова" экс-полицейский частично признал винуЧитать подробнее

Ляховец и его защитник опровергают все обвинения.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286, части 3 статьи 303 и части 2 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал их арест.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

7
Иван Голунов

Новости по теме

Новости

ФСИН не нашла больных COVID-19 в колониях и СИЗО

ФСИН не нашла больных COVID-19 в колониях и СИЗО

Винокур заявил, что пока неизвестен результат анализов Лещенко на COVID-19

Джек Ма передал РФ более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

Джек Ма передал РФ более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

Сибирские автоперевозчики попросили Путина о моратории на "Платон" и удешевлении солярки

Правительство получит право вводить режим ЧС

Правительство получит право вводить режим ЧС

В Кремле отказались считать новые налоги на вклады признанием нехватки средств у властей

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');