Что произошло за день: вторник, 24 марта

Выдержанные купюры от ЦБ, московские ограничения для всей страны и найденная девочка в Йошкар-Оле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число подтвержденных случаев коронавируса в РФ достигло 495. За сутки число заболевших выросло на 57. Больше всего новых заражений - 28 - в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, в столице два человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести. Мэр заявил, что проблема отслеживания приехавших из-за границы людей есть по всей стране и реальной ситуации никто не знает. Региональным властям уже рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить курение кальянов в ресторанах, а Госдума предлагает сажать на срок до 7 лет за нарушение карантина, которое привело к гибели людей.

- Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. Президент высоко оценил работу медиков, а главврач сказал, что России следует готовиться к итальянскому сценарию на случай большого всплеска заболеваемости. Утром стало известно, что в этой больнице скончалась пациентка, но тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

- ЦБ попросил банки выдерживать наличные перед выдачей гражданам 3-4 дня. В Банке России пояснили, что коронавирус на купюрах может сохраняться до 3-4 дней, поэтому в случае банкоматов с рециркуляцией, где клиенту могут выдать банкноты, которые ранее сдал другой человек, эту функцию лучше отключить. Тем временем, как пишет "Коммерсантъ", небольшие несетевые магазины начали отказываться принимать банковские карты, объясняя, что из-за коронавируса у них начались проблемы с оборудованием. В московском правительстве напомнили, что такой отказ незаконен, и пообещали проверки.

- Олимпиада-2020 перенесена на следующий год. Токио и МОК договорились отложить Игры до следующего лета из-за пандемии коронавируса, олимпийский огонь также останется в Японии.

- Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Вячеслава Вишневского в РФ обвиняют в даче взятки при строительстве ТРЦ, при пожаре в котором погибли 60 человек. По версии следствия, именно подкупом он смог получить разрешение для ввода объекта в эксплуатацию.

- Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавил "Газпром-медиа". Эта должность стала вакантной после того, как гендиректор медиахолдинга Дмитрий Чернышенко в январе получил пост в новом правительстве.

- В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку. Младенец здоров, ребенка обнаружили дома у 33-летней похитительницы. По данным СМИ, женщина ранее сама потеряла ребенка.