Объединенная сеть кинотеатров закроет все кинозалы в Москве с 26 марта

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") с 26 марта закроет все кинотеатры в Москве в связи с ситуацией с распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети.

На такие меры сеть пошла из-за ранее опубликованного указа мэра столицы Сергея Собянина об ужесточении ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе.

Ранее сеть закрыла кинотеатры в ТЦ МЕГА в Московской области (МЕГА Химки и МЕГА Белая Дача) и в Москве (МЕГА Теплый стан). Кроме того, сеть уже закрыла кинотеатры в Санкт-Петербурге, Калининграде (оба города - до 30 апреля), Воронеже (до 10 апреля) и Набережных Челнах (до 15 апреля), а с 24 марта прекратила работу в Тюмени, Уфе и Челябинске, следует из данных сети.

Ранее в среду стало известно, что Собянин распорядился с 26 марта закрыть библиотеки, кинотеатры, дискотеки и игровые комнаты. Он также запретил проводить любые досуговые массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе, вне зависимости от численности.

"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необяза­тель­ные" контакты между людьми", - объяснил мэр.