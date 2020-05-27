Минкультуры поддержало идею открытия автокинотеатров при условии санитарных мер

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ поддерживает предложения об открытии в регионах автокинотеатров, но для этого необходимо разработать санитарно-эпидемиологические требования для безопасности их посетителей. Об этом сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на Минкультуры РФ.

"Минкультуры России поддерживает актуальные инициативы, направленные на развитие новых форматов демонстрации кинофильмов, в том числе и возможное открытие автомобильных кинотеатров. Для этого необходимо провести совместную работу министерства культуры, Роспотребнадзора и региональных властей по доработке регионального законодательства и определению исчерпывающих санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности посетителей при запуске автомобильных кинотеатров", - отмечается в сообщении.

Что касается возобновления работы кинотеатров, то решение об их открытии принимают региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором. "Этот процесс будет происходить поэтапно и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности (дистанция, маски, перчатки, антисептики, измерение температуры тела)", - говорится в сообщении.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил 17 мая, что российские кинотеатры из-за пандемии коронавируса по итогам года могут потерять около 50 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 26 марта запретил проводить любые досуговые массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе, вне зависимости от численности. Закрыты библиотеки, кинотеатры, дискотеки и игровые комнаты.