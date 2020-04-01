В Москве стало меньше квартирных краж в период самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Почти на четверть снизилось количество квартирных краж в Москве на фоне введения режима самоизоляции, сообщил заместитель начальника Главного управления охраны порядка МВД России Станислав Наумов.

"В целом, мы наблюдаем некоторое снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Очевидно это можно связать с поддержанием режима самоизоляции", - сказал Наумов в среду в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Что касается квартирных краж, то здесь также отмечается снижение. Например, в Москве их количество за время введения режимных мероприятий снизилось почти на четверть по сравнению с обычными условиями функционирования города", - отметил представитель ведомства.

Москва и Подмосковье одновременно вечером в воскресенье ввели режим самоизоляции на одинаковых условиях для граждан. В Московской области ограничения вступили в силу с вечера 29 марта, в Москве - с начала 30 марта.