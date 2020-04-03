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Суд нашел недостатки в иске против мэрии Москвы по поводу указа об изоляции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Первый иск о несогласии с введением режима изоляции в Москве, поданный в Мосгорсуд оставлен без движения.

Вынесено определение об оставлении без движения этого иска как несоответствующего требованиям статьям 125, 126 Кодекса административного судопроизводства РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что в случае устранения недостатков, указанных судом, заявитель может вновь обратиться в Мосгорсуд с иском.

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал административное исковое заявление Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ.

По словам адвоката истца Мансура Гильманова, в иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

Кисиев выразил "Интерфаксу" мнение, что власти не соблюдают законодательство, принимая подобное решение.

Москва Мосгорсуд

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