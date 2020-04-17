Прокуроры потребовали завести дело из-за фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ потребовала удалить из интернета недостоверные сведения о распространении коронавирусной инфекции, в Москве материалы проверки информации о "вывозимых по ночам трупах" из обсервационного центра в Крылатском направлены следствию для возбуждения уголовного дела.

Как заявили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в пятницу, в Сети были найдены сообщения о том, что из обсервационного центра в Крылатском ночью вывозятся трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции. Вместе с тем, согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в этот обсерватор помещаются здоровые люди, вынужденные уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими COVID-19.

По данному факту прокуратурой Москвы проведена проверка, ее материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

На YouTube прокурорами выявлен видеоролик "Заражение COVID-19 происходит через тесты", автор которого утверждает, что "коронавирус разработан в лаборатории из вируса летучих мышей, который не передается от человека к человеку. "К людям его заносят через тестирование, так как 15-20% тестов заражены. Воздушно-капельным путем он не переносится", - говорит автор ролика.

"Между тем, на официальных интернет-ресурсах "Стопкоронавирус.РФ", Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения сообщается, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Утверждение автора видеообращения о том, что заражение происходит в результате тестирования, может послужить основанием для отказа людей от его проведения и несвоевременному оказанию помощи лицам с тяжелым течением болезни", - добавили в надзорном ведомстве.

По всем выявленным "фейкам" Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этой информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.