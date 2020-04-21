Генпрокуратура нашла фальшивый сайт ФСИН для сбора штрафов за нарушение самоизоляции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В поисках фейков про пандемию коронавируса Генпрокуратура обнаружила фальшивый сайт ФСИН, создатели которого пытались собирать с граждан штрафы по 2500 рублей за нарушение самоизоляции. Надзорное ведомство потребовало, чтобы Роскомнадзор этот сайт заблокировал.

Посетители сайта читали, что их нарушение подтверждено данными геолокации, оплатить штраф им предлагалось через этот сайт.

В Генпрокуратуре отметили, что ресурс не имеет никакого отношения к ФСИН и что сама ФСИН не собирает штрафы, этим занимается служба судебных приставов.

Уральская транспортная прокуратура выявила публикацию "Мое мнение: причина строгой самоизоляции в России", автор которой считает, что "режим изоляции был введен с целью ограничения прав и свобод граждан, наложения на них административных штрафов", говорится в пресс-релизе.

"Распространение вышеуказанных недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности, а также массовым нарушениям общественного порядка и безопасности. Кроме того, может способствовать увеличению количества лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией", - предупредило надзорное ведомство.