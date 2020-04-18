Большинство москвичей в субботу осталось дома

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы соблюдает режим самоизоляции, введенный в регионе, следует из индекса самоизоляции от "Яндекса".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,3. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время показатель достиг отметки 4,4.

При этом в прошлую субботу, 11 апреля, индекс самоизоляции в Москве в 20:00 был равен 3,7.

Во многих городах Подмосковья также зафиксирован высокий показатель ответственности жителей. Так, наиболее высокий индекс 4,3 этим вечером в Лобне, Красногорске, Одинцово, Подольске, Лыткарино, Дзержинском, Люберцах, Раменском, Электростали, Щелково, Королеве, Фрязино и Коломне.

Меньше всего, по данным "Яндекса", придерживаются самоизоляции жители Павловского Посада (3,9) и Солнечногорска (3,9).

В минувший четверг начальник Главконтроля Евгений Данчиков посетовал, что москвичи не хотят самоизолироваться: они по-прежнему выходят на прогулки, выводят детей на игровые площадки и жарят шашлыки на природе.

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры действуют в Московской области.

В соответствии с указом столичного мэра и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 15 апреля граждане должны иметь цифровой пропуск для поездок по территории двух регионов.

Ходить пешком по Москве по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы Сергея Собянина.