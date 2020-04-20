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"Индекс самоизоляции" в Москве начал падать в понедельник утром

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины москвичей соблюдают режим самоизоляции и находятся дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс"; однако этот показатель падает в понедельник утром.

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 составил 3,3. По состоянию на 10:50 этот показатель составлял уже 3,2.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне, 19 апреля, в 09:00 этот показатель достиг отметки 4,4. При этом неделю назад, 13 апреля, индекс в 08:00 был равен 3,7.

Показатель уровня домоседов в городах Подмосковья этим утром варьируется от 3,7 в Лобне и Железнодорожном до 2,6 в Ногинске и Солнечногорске.

Что такое "индекс самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности на сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Яндекс Москва

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