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В Московском зоопарке появились капские земляные белки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московский зоопарк, закрытый пока из-за коронавируса, рассказал о новом приобретении - капских земляных белках, которые приехали в Москву из Магдебурга. Эти животные появились в зоопарке впервые в его истории.

Это три взрослых самца 2015 и 2017 годов рождения. Их назвали Желток, Белок и Яйка – как маленьких динозавров из мультфильма "Ледниковый период", объяснили в пресс-службе парка. Их привезли еще в октябре, с тех пор они осваивались на новом месте и привыкали к сотрудникам.

Их вольер разместили в павильоне "Копытные Африки", им создали условия, приближенные к естественным.

"В природе капские земляные белки обитают на Юге Африки. Они активно роют норы, чтобы укрыться от хищников и жары. Однако большую часть времени все равно проводят на поверхности, охлаждая себя тенью пушистого хвоста и купанием в песке", - рассказали в зоопарке.

В московском вольере белки могут рыть неглубокие норы в толстом слое песка, а также прятаться в обширных полых бревнах. Территория оборудована дополнительным усиленным освещением. В рацион белок входят разнообразные фрукты, овощи и орехи, а также зерновые смеси, больше всего они любят грецкие орехи и сладкую тыкву.

В дикой природе капские земляные белки обитают в пустынях и саваннах Южной Африки, например в Намибии, Ботсване, ЮАР и Лесото. Они приспособились к жизни в экстремальных условиях: в местах обитания грызунов температура воздуха нередко поднимается выше 40 градусов по Цельсию, а почва может нагреваться до 60 градусов. У них жесткий мех коричневого цвета без подшерстка, по бокам тела - белые полоски. Хвосты, животы, лапки, шеи и морды тоже белые. Длина хвоста равна длине тела, от 20 до 25 см. В природе они живут небольшими однополыми стаями.

В пресс-службе зоопарка напомнили, что до 30 апреля билеты туда можно купить со скидкой - за 500 рублей вместо 600, они будут действительны, когда отменят карантиню

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