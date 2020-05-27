Еврейская община пожаловалась на кражу 1,2 млн рублей, выделенных на респираторы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Федерация еврейских общин сообщила, что пожаловалась в полицию на кражу 1,2 млн рублей, выделенных на покупку 2000 респираторов для больниц. По жалобе возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в бухгалтерию ФЕОР с интервалом в сутки поступили два счета от коммерческой компании на 1,2 млн рублей за респираторы, причем счета отличались на один знаак, рассказала пресс-секретарь федерации Дарья Михельсон.

"Бухгалтер оплатила оба счета и затем на своей же почте заметила подмену платежного поручения", - добавила она.

Позже системный администратор обнаружил, что на почту бухгалтера заходили с разных IP-адресов.

ФЕОР в тот же день обратилась в банк, сообщила о мошенническом взломе и изъятии средств, попросив банк отменить операцию или хотя бы включить контрагента в стоп-лист. "К сожалению, сотрудники горячей линии отнеслись к заявлению очень сдержанно, и только через две недели от банка поступил официальный ответ о том, что стоит следовать стандартным инструкциям", - сказала Михельсон.

После этого организация подала заявление в полицию и собирается подать иск в арбитражный суд.

По словам пресс-секретаря, ФЕОР настроена оптимистично, надеется на действия правоохранительных органов и на понимание со стороны банка, учитывая, что деньги были предназначены на благотворительность, "на очень важное и приоритетное сейчас дело - помощь врачам и больницам".