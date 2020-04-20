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Раввинов подключили к горячей линии по помощи группе риска по коронавирусу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар сообщил, что распорядился подключить опцию по консультациим раввина к горячей линии "Мы вместе" по поддержке людей старше 60 лет, попавших в группу риска из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Он назвал это способом помочь членам российской еврейской общины, которые оказались в сложной ситуации и не может решить возникающие проблемы.

По его словам, еврейская община помогает людям как материально, так и поддерживает их в духовном и моральном плане.

Горячая линия "Мы вместе" была организована фондом "Инносоциум", социальной платформой фонда Росконгресс и Общероссийского народного фронта. Обратиться по этой линии могут люди, нуждающиеся в продуктах, лекарствах, психологической помощи. С 17 апреля подключена также опция духовной помощи. По вопросам религиозной практики в условиях карантина консультируют представители трёх основных конфессий России.

Со стороны еврейской общины консультацию проводят десять раввинов, назначенных Лазаром.

ФЕОР Берл Лазар коронавирус

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