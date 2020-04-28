Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая включительно, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно документу, временный запрет на посещение учащимися учебных заведений, введенный с 21 марта, будет действовать до 11 мая включительно. Обучение учащихся было переведено в дистанционную форму.

Также до 11 мая приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", организация отдыха граждан и проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работа библиотек и учреждений культурно-досугового типа.

При этом работа московских детских школьных лагерей "Московская смена" может быть возобновлена не раньше 1 августа.

"При этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе программа "Московская смена", переносится на срок не ранее 1 августа 2020", - говорится в указе.