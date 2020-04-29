Московским студентам-медикам пообещали 100 тыс. руб. за помощь пациентам c COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - По решению мэра Москвы Сергея Собянина, зарплата студентов в коронавирусных больницах составит не меньше 100 тысяч рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы", - подчеркивают в штабе.

По словам собеседника агентства, столичные больницы, занятые в борьбе с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов.

"Помимо достойной заработной платы они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты",- сказали в штабе.

По предложению мэра Москвы, к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте непрерывного медицинского образования Минздрава России.

30 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции "принято решение по подключению медицинских работников". Минздрав разрешил подключать студентов-медиков и ординаторов к лечению коронавируса.

24 апреля Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина подготовить приказ о том, что студенты 4-го и 5-го курсов медицинских вузов должны быть направлены на практику в больницы, где лечат заболевших COVID-19.

"Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Мишустин возглавляет координационный совет правительства по борьбе с коронавирусом, Собянин является его заместителем, а также возглавляет группу при Госсовете по борьбе с коронавирусом.