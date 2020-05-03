Над Севастопольской бухтой 9 мая прогремит праздничный салют

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Салют в честь Дня Победы прогремит 9 мая в Крыму, сообщил в воскресенье официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

По его словам, в этот день артиллерийские залпы будут выполнены над акваторией Севастопольской бухты из 122-мм гаубиц Д-30, каждый залп будет посвящен знаменательному, переломному сражению Великой Отечественной войны.

Рулёв рассказал, что в воскресенье в армейском корпусе Черноморского флота провели тренировку перед праздничным салютом в честь 75-й годовщины Победы.

Военные проверили техническое состояние орудий и салютных установок, а затем отработали порядок действий при выполнении выстрелов, сообщил представитель флота.