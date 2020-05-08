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"Индекс самоизоляции" в Москве к девяти утра составил 2,9

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 2,9. "На улице много людей", - следует из статистики. Накануне в это же время индекс был равен 3,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

Высокий показатель самоизоляции к этому часу и в подмосковном Железнодорожном (3,5), Лобне (3,4) и Королёве (3,4).

При этом многолюдно на улицах этим утром в Ступино (2,2), Котельниках (2,4) и Ногинске (2,4).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе - сравнение уровня городской активности на сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с новым указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Помимо этого, с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах: магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

В Подмосковье были введены аналогичные меры. С 15 апреля для передвижения в области и столице гражданам необходимо оформлять цифровые пропуска.

Москва коронавирус

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