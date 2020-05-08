Около трехсот переболевших коронавирусом москвичей стали волонтерами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова журналистам в пятницу; по ее словам, о готовности стать волонтерами заявили уже около 300 переболевших COVID-19 человек.

"Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек", - рассказала она.

По словам Раковой, перенесшие коронавирус жители столицы пройдут специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

"Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - рассказала руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова.

Она также отметила, что взаимодействие между социальными работниками, волонтерами и получателями социальных услуг будет осуществляться четко по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности.

Москвичи, которые уже переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты с коронавирусом, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5000 рублей. За одну процедуру можно сдать до 600 мл плазмы.

Переболевшие COVID-19, пожелавшие сдать плазму крови, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Донорами плазмы пожелали стать уже 869 человек, записались на донацию 397 человек, из них сдали кровь на плазму 165.

Накануне, 7 мая, Ракова сообщала, что от коронавирусной инфекции в столице вылечились уже 9 227 человек.