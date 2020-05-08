Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 845 718+90 377

Около трехсот переболевших коронавирусом москвичей стали волонтерами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова журналистам в пятницу; по ее словам, о готовности стать волонтерами заявили уже около 300 переболевших COVID-19 человек.

Пандемия коронавируса

"Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек", - рассказала она.

По словам Раковой, перенесшие коронавирус жители столицы пройдут специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

"Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - рассказала руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова.

Она также отметила, что взаимодействие между социальными работниками, волонтерами и получателями социальных услуг будет осуществляться четко по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности.

Москвичи, которые уже переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты с коронавирусом, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5000 рублей. За одну процедуру можно сдать до 600 мл плазмы.

Переболевшие COVID-19, пожелавшие сдать плазму крови, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Донорами плазмы пожелали стать уже 869 человек, записались на донацию 397 человек, из них сдали кровь на плазму 165.

Накануне, 7 мая, Ракова сообщала, что от коронавирусной инфекции в столице вылечились уже 9 227 человек.

Хроника коронавируса. Май.

8
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концертыВ греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
Анастасия Ракова Москва коронавирус Екатерина Кузнецова

Новости по теме

Новости

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома
Пандемия коронавируса

Москвичей обяжут носить маски и перчатки в магазинах

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

"Индекс самоизоляции" в Москве снова опустился до отметки в 2,6

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Собянин оценил число заболевших COVID-19 в Москве в 300 тысяч человек

Собянин оценил число заболевших COVID-19 в Москве в 300 тысяч человек

До 1 июля горячую воду в московских домах отключать не будут

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');