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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Победы.

"Уважаемые жители Подмосковья! Наши дорогие и любимые ветераны! Поздравляю всех с 75-летием Победы! Это великий праздник для всей страны и для нашего Подмосковья. Мы с вами живем на особенной земле, где не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны", - написал он в инстаграме.

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Губернатор добавил, что на фронт в 1940-е годы ушел каждый четвертый житель Подмосковья. А сам регион стал последним рубежом обороны на пути к российской столице.

По словам Воробьева, в Подмосковье на сегодняшний день проживает чуть более трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

"Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать, - добавил губернатор. - Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 75-летием Победы.

В субботу президент РФ Владимир Путин пообещал, что главный Парад Победы на Красной площади и марш "Бессмертного полка" пройдут широко и достойно, когда это станет возможно.

Подмосковье Андрей Воробьев День Победы

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