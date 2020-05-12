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ГИБДД на въездах в Москву стали останавливать только машины без пропусков

ГИБДД на въездах в Москву стали останавливать только машины без пропусков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД на въездах в Москву теперь останавливают только автомобили, на которые не оформлены пропуска, сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Евгений Леглер журналистам.

Он пояснил, что выявлять такие автомобили помогает новое приложение.

"Мы разработали систему под названием "карантин". Она работает на текущих камерах, которых в городе 2,5 тыс. штук. Сотрудник полиции самостоятельно имеет возможность настроить видеокамеру по направлению к нему, и дальше на планшет будут приходить только "сработки" тех автомобилей, которые едут без пропуска", - сказал Леглер.

Таким образом, сотрудники ГАИ останавливают только машины, на которые не оформлен пропуск.

В свою очередь, замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин рассказал, что с водителями без пропусков сотрудники автоинспекции "проводят разъяснительную работу" и предупреждают, что при следовании в Москву возможно привлечение к административной ответственности. Кроме того, выдаются памятки о пропускном режиме.

Он уточнил, что с начала введения пропускного режима - с 15 апреля - проведено более 600 тыс. проверок пропусков автомобилей, въезжающих в Москву.

Ежедневно на улицах Москвы дежурит более 1300 сотрудников ГИБДД, из которых 300 - на въездах в город.

Москва коронавирус ГИБДД

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