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Восемь федеральных клиник в Москве вернутся к обычной работе после COVID-19

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Восемь федеральных медицинских центров в Москве возвращаются к работе по своему профилю после помощи коронавирусным больным, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса

"Возвращаем восемь клиник, подведомственных Минздраву, разного профиля, занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, колопроктологии, кардиологии, травматологии, принимавших участие в лечении москвичей, к привычному режиму", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу в среду.

Он отметил, что пока это возможно сделать не во всех регионах, поскольку "где-то эпидемический процесс остается напряженным". Чтобы скорее вернуться к "оказанию помощи по тем заболеваниям, которые мы раньше откладывали", он призвал жителей регионов с высоким уровнем заболеваемости соблюдать меры дистанцирования и носить маски.

Министр сообщил, что клиники должны подготовиться к возвращению к своей работе, так, им нужно провести санобработку, восстановить "архитектурные изменения, которые вносились, а если будет вторая волна, потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и незамедлительно к этому вернуться".

Он также рассказал, что 12 аптечных организаций и сетевых, имеющих не меньше десяти аптек в составе, получили разрешение на продажу безрецептурных лекарств с доставкой на дом, в том числе для находящихся на самоизоляции.

Мурашко рассказал и о новой версии рекомендаций Минздрава - он особо подчеркнул, что теперь врачи должны будут контролировать состояние больного и на дому, и, "если на третьи сутки сохраняется температура, появляются симптомы утяжеления, обязательно медработники должны принять решение о госпитализации, чтобы в условиях стационара усилить лекарственную терапию, провести диагностику, чтобы избежать тяжелых осложнений".

Хроника коронавируса. Июнь.

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Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции
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