Восемь федеральных клиник в Москве вернутся к обычной работе после COVID-19

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Восемь федеральных медицинских центров в Москве возвращаются к работе по своему профилю после помощи коронавирусным больным, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Возвращаем восемь клиник, подведомственных Минздраву, разного профиля, занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, колопроктологии, кардиологии, травматологии, принимавших участие в лечении москвичей, к привычному режиму", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу в среду.

Он отметил, что пока это возможно сделать не во всех регионах, поскольку "где-то эпидемический процесс остается напряженным". Чтобы скорее вернуться к "оказанию помощи по тем заболеваниям, которые мы раньше откладывали", он призвал жителей регионов с высоким уровнем заболеваемости соблюдать меры дистанцирования и носить маски.

Министр сообщил, что клиники должны подготовиться к возвращению к своей работе, так, им нужно провести санобработку, восстановить "архитектурные изменения, которые вносились, а если будет вторая волна, потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и незамедлительно к этому вернуться".

Он также рассказал, что 12 аптечных организаций и сетевых, имеющих не меньше десяти аптек в составе, получили разрешение на продажу безрецептурных лекарств с доставкой на дом, в том числе для находящихся на самоизоляции.

Мурашко рассказал и о новой версии рекомендаций Минздрава - он особо подчеркнул, что теперь врачи должны будут контролировать состояние больного и на дому, и, "если на третьи сутки сохраняется температура, появляются симптомы утяжеления, обязательно медработники должны принять решение о госпитализации, чтобы в условиях стационара усилить лекарственную терапию, провести диагностику, чтобы избежать тяжелых осложнений".