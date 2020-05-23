Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы

Полиция около офиса "Альфа-банка" на улице Земляной Вал, который захватил злоумышленник Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Злоумышленник, захвативший здание Альфа-Банка в центре Москвы, задержан, сообщил "Интерфаксу" источник.

По его данным, у мужчины не было взрывного устройства, только муляж бомбы.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, захватчик вел себе неадекватно, возможно находился под воздействием стимулирующих веществ. В процессе общения с сотрудниками банка и правоохранительными органами он вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования.

Во время задержания он также повел себя странно.

Ранее стало известно, что в здание Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина в форме курьера одной из сетевых компаний по доставке еды и заявил, что он заминирован.

По данным самого банка, сотрудники финансового учреждения смогли покинуть помещение. Источник "Интерфакса" уточнял, что у захватчика остался только один заложник.

В полиции подтвердили, что в банке произошел захват заложников, их число в московском главке не уточнили.