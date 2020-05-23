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Напавший на банк в центре Москвы стал фигурантом дела о захвате заложников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с нападением на отделение Альфа-Банка в Москве мужчины, который угрожал взорвать помещение, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ (захват заложников)", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

По данным следствия, днем 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал.

МоскваЗадержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре МосквыЗадержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре МосквыЧитать подробнее

Как рассказала Иванова, "по версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство".

Она отметила, что в ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан.

"В настоящий момент все заложники освобождены их жизни и здоровью ничто не угрожает, - сказала представитель главка СК. - Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления".

Статья 206 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Со своей стороны, представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что ход и результаты расследования этого дела поставлены на контроль ведомства.

Ранее в полиции подтвердили задержание мужчины, угрожавшего взорвать банк в центре города.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что у мужчины, угрожавшего взорвать отделение Альфа-Банка, бомбы не обнаружили, "взрывное устройство" оказалось муляжом.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Хроника Захват заложников в банке в Москве
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