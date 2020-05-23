У захватчика заложников в московском банке нашли признаки душевного расстройства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Алексей Барышников, задержанный за нападение на отделение Альфа-Банка в Москве и захват заложника, пройдет психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что у задержанного "есть видимые признаки душевного расстройства".

Днем 23 мая 34-летний Барышников зашел в отделение Альфа-Банка" на Земляном Валу, заявил, что у него при себе есть взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Не предъявив конкретных требований, он удерживал в качестве заложника одного из посетителей финансового учреждения.

В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Принесенное Барышниковым взрывное устройство оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "захват заложников".

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.