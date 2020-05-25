Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:26Заразились
на 24.05В России 344 481+8 599В мире 5 407 613+97 251

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы
Фото: Vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате стрельбы на юге Москвы, задержаны все участники конфликта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пострадавших двое, это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, правоохранительным органам удалось задержать восемь участников конфликта.

"Трое из них - жители Оренбуржья и Подмосковья - были задержаны на месте, еще пятеро - уроженцы Кавказа - при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus", - сказал источник. У задержанных было обнаружено травматическое оружие.

Накануне, 24 мая, представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала "Интерфаксу" об одном пострадавшем при стрельбе на Каширском шоссе. В тот же день СМИ передавали информацию о трех задержанных участниках конфикта.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной инцидента у ЖК "Ясный" мог послужить бытовой конфликт или конфликт на почве бизнес-интересов.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с 6 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Один человек ранен при стрельбе на Каширском шоссе

СМИ узнали о задержании троих человек после перестрелки на юге Москвы

В подмосковном Минздраве заявили, что госпиталь "Крокус Экспо" всем обеспечен

На западе Москвы голый мужчина облил прохожего краской и спрятался в цистерне

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

В Подмосковье на следующем этапе смягчения ограничений откроют кафе и парикмахерские

Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве стал самым низким в мае

Пандемия коронавируса

Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая

Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');