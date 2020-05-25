Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате стрельбы на юге Москвы, задержаны все участники конфликта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пострадавших двое, это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, правоохранительным органам удалось задержать восемь участников конфликта.

"Трое из них - жители Оренбуржья и Подмосковья - были задержаны на месте, еще пятеро - уроженцы Кавказа - при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus", - сказал источник. У задержанных было обнаружено травматическое оружие.

Накануне, 24 мая, представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала "Интерфаксу" об одном пострадавшем при стрельбе на Каширском шоссе. В тот же день СМИ передавали информацию о трех задержанных участниках конфикта.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной инцидента у ЖК "Ясный" мог послужить бытовой конфликт или конфликт на почве бизнес-интересов.