Число выздоровевших от COVID-19 в Москве вновь превысило количество новых случаев коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве было выявлено 2 560 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число в городе выросло до 166 473, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в понедельник.

При этом за минувшие сутки в столице выздоровело от COVID-19 3 746 человек. Таким образом, вновь в Москве число выздоровевших от коронавируса превышает количество новых случаев инфицирования.

По сообщению штаба, 43,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% - старше 80 лет. Также 8,7% среди заболевших - дети.

По числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки российская столица вернулась к третьей декаде апреля, когда фиксировалось в среднем около 2,7 тыс. новых случаев инфекции в сутки. 1 мая было выявлено 3 561 новых заболевших, со 2 мая этот показатель стабильно превышал 5 тыс. Заметное снижение новых случаев инфицирования отмечено 13 мая - около 4,7 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс. случаев в сутки.

Вместе с тем, за последние сутки в Москве скончался 41 человек с коронавирусом, этот показатель стал минимальным с 6 мая. Общее число жертв COVID-19 в городе достигло 2034.