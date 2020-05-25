Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:12Заразились
на 24.05В России 344 481+8 599В мире 5 407 613+97 251

Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с 6 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

МоскваСуточный прирост заболевших коронавирусом в Москве стал самым низким в маеЧитать подробнее

Таким образом число умерших с COVID-19 в Москве увеличилось до 2034.

По данным штаба, суточная смертность от коронавируса в столице достигла минимума с 6 мая, когда отмечалось 39 летальных исходов.

Максимальное число смертей в Москве за сутки, по данным штаба, было зафиксировано 17 мая - 77.

По данным на воскресенье, в Москве выявлено 163 913 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц, по данным на понедельник, 53 586 пациентов.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Один человек ранен при стрельбе на Каширском шоссе

СМИ узнали о задержании троих человек после перестрелки на юге Москвы

В подмосковном Минздраве заявили, что госпиталь "Крокус Экспо" всем обеспечен

На западе Москвы голый мужчина облил прохожего краской и спрятался в цистерне

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

В Подмосковье на следующем этапе смягчения ограничений откроют кафе и парикмахерские

Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве стал самым низким в мае

Пандемия коронавируса

Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая

Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');