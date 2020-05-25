Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с 6 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Таким образом число умерших с COVID-19 в Москве увеличилось до 2034.

По данным штаба, суточная смертность от коронавируса в столице достигла минимума с 6 мая, когда отмечалось 39 летальных исходов.

Максимальное число смертей в Москве за сутки, по данным штаба, было зафиксировано 17 мая - 77.

По данным на воскресенье, в Москве выявлено 163 913 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц, по данным на понедельник, 53 586 пациентов.