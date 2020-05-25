Почти 4 тыс. пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело еще 3746 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586" - сообщила она. Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

При этом вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Накануне, 24 мая, сообщалось, что в Москве за сутки было зарегистрировано 2516 новых случаев коронавируса, что стало самым низким показателем за весь май.