Коэффициент распространения COVID-19 в Москве снизился до 0,8

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции в Москве снизился до 0,80 (накануне - 0,83).

В России в целом показатель остался на уровне 0,95 (накануне - столько же, 27-28 мая был равен 0,97, 25-26 мая - 1,0). В Москве показатель снизился до 0,80 (накануне - 0,83).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).

В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16-22 мая), но затем вновь подрастал. С 1 июня Москва приступит к первому (по классификации Роспотребнадзора) этапу выхода из ограничений.