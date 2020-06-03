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Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло минимума за полтора месяца

Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло минимума за полтора месяца
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 1 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 187 216 тыс., сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в среду.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума начиная с 17 апреля. "46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% - от 46 до 65 лет, 9,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% - старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в оперативном штабе.

Также отмечается, что за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 3385 - вновь превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 91 654 человек.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Во второй декаде апреля в Москве фиксировалось по 2-3 тыс. новых случаев ежедневно, со 2 мая - 5,5-6 тыс., с 13 мая - менее 5 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс., а с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тыс. в сутки.

При этом по числу умерших пациентов с коронавирусом заметного снижения пока не наблюдается: с 13 мая в сутки в среднем умирает около 70 таких больных. За последние сутки ушел из жизни еще 61 пациент с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 2 685.

В целом по России за минувшие сутки было выявлено 8 536 новых случаев коронавируса. У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.
Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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