"Домодедово" попросил господдержки на обслуживание облигаций

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Домодедово" просит включить в список мер поддержки системообразующих предприятий, куда входит и сам аэропорт, субсидирование купонных платежей по рублевым облигациям, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием письма руководства аэропорта Банку России.

Сейчас в обращении находятся два выпуска рублевых бондов "Домодедово" на общую сумму 15 млрд рублей. Первый выпуск на 10 млрд рублей размещен в 2017 году по ставке 8,1% годовых с погашением в 2022 году. Трехлетние бумаги на 5 млрд рублей размещены год назад под 8,65%. Привлеченные средства "Домодедово" направило на строительство второго сегмента пассажирского терминала.

В этом году аэропорт должен направить на купонные платежи более 1,1 млрд рублей. Из-за коронавируса "Домодедово", как и другие предприятия авиаотрасли, столкнулось с финансовыми трудностями. Пассажиропоток через аэропорт в апреле и мае рухнул более чем на 90% год к году. Для обслуживания облигационного займа в этих условиях без господдержки не обойтись, поэтому аэропорт и попросил ЦБ вынести на рассмотрение правительства вопрос с субсидированием платежей, говорит источник.

"Домодедово" действительно направило "мегарегулятору финансового рынка и другим заинтересованным ведомствам предложение обсудить возможные меры государственной поддержки в части облигационных займов", подтвердил "Интерфаксу" представитель аэропорта. "Это важный вопрос в условиях значительного ограничения операционной деятельности", - отметил он. В целом госорганы "прилагают все усилия, чтобы аэропорт смог воспользоваться уже принятыми мерами поддержки", добавил собеседник агентства.

Постановление о поддержке системообразующих организаций на фоне пандемии было принято в мае этого года. Оно дает компаниям право на отсрочку по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии.

Помимо рублевых облигаций, в обращении также находятся два выпуска долларовых евробондов "Домодедово" на $650 млн с погашением в 2021 и 2023 гг. На фоне спада рынка из-за COVID-19 аэропорт будет вынужден рефинансировать свои евробонды на $350 млн со сроком погашения в ноябре следующего года, отмечали аналитики Moody's Investors Service.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" , Red Wings. Своим единственным владельцем "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.