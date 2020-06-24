В Москве утром 25 июня частично ограничат движение из-за перемещения военной техники

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В связи с перемещением военной техники из временного парка на западе Москвы в пункты постоянной дислокации будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД в среду.

Как говорится в сообщении на сайте управления, с 09:00 часов 25 июня осуществляется перемещение гусеничной военной техники из временного парка на улице Нижние Мневники на железнодорожную станцию "Пресня" с последующим убытием в пункты постоянной дислокации по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники - ул. Народного Ополчения - ул. Мневники - Звенигородское ш. - 3-й Силикатный пр-д - 2-й Силикатный пр-д - 1-й Силикатный пр-д - ст. "Пресня".

В полиции отмечают, что ограничения движения транспорта по указанному маршруту вводятся с 08:45 часов и снимаются по мере прохождения воинской колонны.

При этом с 10:00 часов 25 июня колесная военная техника, принимавшая участие в параде Победы, перемещается на временный полигон Алабино по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники - Крылатский мост - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское ш. - МКАД (внешняя сторона) - Минское ш. - автодорога А107 - п. Алабино.

Ограничения движения транспортных средств по указанному маршруту вводятся с 09:30 часов и снимаются по мере прохождения воинской колонны, заключили в полиции.

Ранее в среду на Красной площади в Москве состоялся юбилейный парад Победы.