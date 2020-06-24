Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 24.06В России 606 881+7 176В мире 9 263 466+164 825

В Москве утром 25 июня частично ограничат движение из-за перемещения военной техники

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В связи с перемещением военной техники из временного парка на западе Москвы в пункты постоянной дислокации будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД в среду.

Как говорится в сообщении на сайте управления, с 09:00 часов 25 июня осуществляется перемещение гусеничной военной техники из временного парка на улице Нижние Мневники на железнодорожную станцию "Пресня" с последующим убытием в пункты постоянной дислокации по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники - ул. Народного Ополчения - ул. Мневники - Звенигородское ш. - 3-й Силикатный пр-д - 2-й Силикатный пр-д - 1-й Силикатный пр-д - ст. "Пресня".

В полиции отмечают, что ограничения движения транспорта по указанному маршруту вводятся с 08:45 часов и снимаются по мере прохождения воинской колонны.

При этом с 10:00 часов 25 июня колесная военная техника, принимавшая участие в параде Победы, перемещается на временный полигон Алабино по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники - Крылатский мост - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское ш. - МКАД (внешняя сторона) - Минское ш. - автодорога А107 - п. Алабино.

Ограничения движения транспортных средств по указанному маршруту вводятся с 09:30 часов и снимаются по мере прохождения воинской колонны, заключили в полиции.

Ранее в среду на Красной площади в Москве состоялся юбилейный парад Победы.

Парад Победы в Москве

10
Москва МВД Парад Победы

Новости по теме

Новости

В Москве завершился парад Победы

Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации

Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации
Пандемия коронавируса

В Москве число новых случаев заражения коронавирусом достигло минимума с 9 апреля

В Москве начался парад Победы

В Москве начался парад Победы

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

В связи с проведением парада на Красной площади в Москве перекроют десятки улиц

В связи с проведением парада на Красной площади в Москве перекроют десятки улиц

Более 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

Дело о торговле людьми возбуждено после обнаружения пяти новорожденных в московской квартире

В московской квартире нашли пятерых младенцев, которых сочли детьми суррогатных матерей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');