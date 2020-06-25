Московские школьники и родители смогут узнать результаты ЕГЭ дистанционно

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Результаты ЕГЭ можно будет узнать на сайте mos.ru, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий Москвы в четверг.

"С 3 июля московские выпускники начинают сдавать Единый государственный экзамен. Первые экзамены пройдут по информатике, географии и литературе. Узнать набранное количество баллов школьники и их родители смогут на mos.ru при помощи услуги "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку" или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете", - сказали в департаменте.

По словам собеседника агентства, кроме того, результаты ЕГЭ можно получать на электронную почту или в виде пуш-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена: 29 и 30 июня решено провести пробный ЕГЭ, первый экзамен - 3 июля. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что результаты ЕГЭ учащиеся смогут узнать до 15 августа.