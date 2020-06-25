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В пунктах сдачи ЕГЭ будут работать 12 тыс. медиков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор привлечет для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ 12 тысяч медиков, сообщил врио руководителя ведомства Анзор Музаев.

В первую очередь специалисты будут бесконтактным способом измерять температуру у учащихся на входе в пункты сдачи экзамена и определять, стоит допускать выпускника или нет, если у него повышена температура, сказал Музаев на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что ЕГЭ в этом году сдают 714 тыс. человек, это меньше, чем обычно, поскольку не сдают выпускники 10-х классов и также те, кто не планируют поступать в вузы. Это сделано в целях сокращения количества людей в местах проведения экзаменов.

Музаев сообщил, что ежегодно привлекается 40 тыс. общественных наблюдателей, в этом году они также будут, особенно будет отслеживаться безопасность проведения ЕГЭ. Также появится возможность наблюдать за процессом дистанционно. Кроме того, искусственный интеллект будет следить по камерам за "нестандартным поведением", например, если у выпускника будет замечен телефон.

Для организаторов и наблюдателей обязательны маски и перчатки, соблюдение дистанцирования в 1,5 метра, также за этим будут следить и в отношении выпускников. Обязательна дезинфекция перед каждым экзаменом.

Расписание ЕГЭ

29, 30 июня пройдет пробный экзамен. 3 июля школьники смогут сдать единый госэкзамен по географии, литературе и информатике. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня - 6 и 7 июля.

10 июля будет проведена профильная математика, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам. Узнать результаты ЕГЭ выпускники смогут до 15 августа, в Москве это можно будет сделать дистанционно.

Рособрнадзор Анзор Музаев Коронавирус ЕГЭ

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