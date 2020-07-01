За весь период голосования в Москве подтвердились 8 из 119 обращений о нарушениях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - За весь в период голосования по поправкам в Конституцию в столице рассмотрено 119 обращений, подтвердилась информация о восьми нарушениях, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Он уточнил, что в основной день голосования, 1 июля, по данным на 18:00 мск, не было зарегистрировано ни одного нарушения. Ремчуков также отметил, что нарушения носят "незначительный характер".

"Мы удовлетворены ходом голосования, то, что москвичи минимально жалуются, у них есть доверие к процедуре голосования",- сказал он.

По данным обработки 10,4% бюллетеней по всей стране, "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,87% избирателей, "против" - 28,10%. Явка составила 64,88% по данным на 18:40 мск.