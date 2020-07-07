Источник рассказал, что в кабинете Сафронова весь день идет обыск

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в кабинете задержанного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В служебных помещениях весь день проводятся следственные действия в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом", - сказал собеседник агентства.

В ходе обыска в кабинете Сафронова изымаются материалы, представляющие интерес для следствия. "Помещения оцеплены, сотрудники госкорпорации туда не допускаются", - сказал источник.

Сафронов был задержан во вторник утром в Москве. По данным ФСБ, советник Дмитрия Рогозина, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене. "Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - заявили в "Роскосмосе", добавив, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Там также заявили, что у Сафронова не было доступа к секретной информации.