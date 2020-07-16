Суд арестовал еще троих фигурантов "дела врачей" о торговле людьми

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденного после смерти младенца от суррогатной матери, рожденного для иностранцев, в подмосковном Одинцово.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, в отношении Владислава Мельникова, Кирилла Анисимова и Романа Емашева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября.

Еще одну фигурантку – Татьяну Блинову суд отправил под домашний арест, отказавшись заключать ее в СИЗО, как о том просило следствие.

В зависимости от роли каждого, подельникам предъявлено обвинение в торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть (пункт "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ, часть 3 статьи 30 - пункты "а, в" части 3 статьи 127.1 УК РФ).

Накануне суд на аналогичный срок уже отправил под арест по этому делу четверых медицинских работников – Тарасу Ашиткову, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения в квартире в Одинцове тела младенца в январе 2020 года.

Ребенок, заявляли в Следственном комитете, был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни. В квартире также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом.

Согласно версии следствия, дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.

В свою очередь, адвокат Игорь Трунов, защищающий фигурантов, заявил "Интерфаксу", что "медики, выполняя свои профессиональные обязанности, стали фигурантами необоснованно возбужденных уголовных дел", а как торговлю людьми СК квалифицировал "обычную мировую практику репродуктивных технологий" - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

По словам Трунова, в деле "нет установленной причинно-следственной связи халатности врачей и гибели ребенка с отклонениями", а "документы по каждому случаю рождения ребенка, оформлены государственными органами надлежащим образом".

Как подчеркнул адвокат, "не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает". Но это, настаивает Трунов, "не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых в том числе высокопоставленные должностные лица иностранных государств".