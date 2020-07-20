В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры смогут сдать экспресс-тест на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево", его результаты будут доступны уже через 60 минут, сообщили в совместном пресс-релизе Российский фонд прямых инвестиций (HAGB) и аэропорт.

Этот пилотный проект предусматривает получение максимально достоверного результата тестирования. Услуга вводится в аэропорту "Шереметьево" в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений.

Тестирование будет доступно для всех пассажиров с 20 июля в здравпункте терминала B (внутренние рейсы), а начиная с 27 июля - в терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста, как говорится в пресс-релизе, выдаются на русском и английском языках.

Тест-системы произведены компанией EMG при поддержке РФПИ. В фонде отмечают, что это одна из самых быстрых и точных систем диагностики в мире, и ее можно применять в мобильных мини-лабораториях: она умещается "в двух небольших чемоданах".

Система уже применяется на российских предприятиях, кроме того, как следует из сообщения, ее использовали для проверки делегаций на параде Победы в Москве 24 июня.