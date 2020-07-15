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Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более четверти обследованных россиян имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду в Москве. Она отметила при этом, что исследования проводились "полностью в шести субъектах Федерации и практически закончили в 19".

"Очевидно, что максимальная цифра у нас по крупным городам ниже цифры по сельской местности - это обусловлено особенностью процесса", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее данным, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до шести лет до 42% из числа обследованных, у детей от семи до 13 лет - до 38%.

"Притом, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения возрастной - самые низкие, что внушает определенный оптимизм. Но вместе с тем остается очень много важных шагов, которые нам требуется пройти, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - сказала Попова.

Касаясь методики обследований, она уточнила, что речь идет о 61 тыс. волонтеров, которые были отобраны из 650 тыс. заявок "методом случайной выборки в соответствии с требованиями международной науки и Всемирной организации здравоохранения".

О планах запустить исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в российских регионах Попова сообщала в апреле. В июне Роспотребнадзор уведомлял, что популяционный иммунитет будет оцениваться в трех пилотных субъектах РФ - в Хабаровском крае, Тюмени и Петербурге.

Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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