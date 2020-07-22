Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение материал о продлении ареста фигурантам "дела Голунова"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил решение о продлении срока содержания под стражей бывшим полицейским, обвиняемым по "делу Голунова", и направил материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Постановление Басманного суда Москвы от 2 июня 2020 года - отменить, направить материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе, оставить обвиняемых под стражей до 1 августа", - огласила решение судья.

Как сообщалось, 2 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырем экс-полицейским. Срок ареста был продлен до 7 сентября.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование корреспондента "Медузы" было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью.

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что против пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" наркотики, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).