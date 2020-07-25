Представительства Армении в РФ призвали свою диаспору к сдержанности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Посольство Армении в РФ, Армянская апостольская церковь и Союз армян России призвали армянскую диаспору проявлять сдержанность.

В их совместном заявлении указано, что события последних дней "вызывают серьезную озабоченность среди многочисленной армянской диаспоры России", а также несут "ряд вызовов в вопросе сохранения межнационального согласия в российском обществе".

"В связи с этим обращаемся к проживающим на территории Российской Федерации нашим соотечественникам с убедительной просьбой не принимать участие в каких-либо инициативах, акциях или собраниях, а также воздержаться от различных призывов (...) в социальных сетях и на разных медиа-платформах. Просим также сохранять бдительность и сдержанность, как и прежде соблюдать законы Российской Федерации, поддерживать постоянную связь с посольством Республики Армения в РФ, Российской и Ново-Нахичеванской епархией, Союзом армян России, а также обращаться в правоохранительные органы в случае возможных провокационных проявлений", - отмечается в совместном заявлении.

В ночь на пятницу в московском Марьино были задержаны более 25 выходцев из Армении и Азербайджана, участвовавших в массовой драке.

Кроме того, вечером в пятницу произошло еще несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами - в кафе "Армянский дом" в Саларьево и кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В последние дни ситуация там стабилизировалась, но остается напряженной.