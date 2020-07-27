Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Масштабные военные учения с участием турецких военных пройдут в Азербайджане, сообщает в четверг Минобороны республики.

Учения с участием сухопутных войск пройдут в Баку и Нахичевани 1-5 августа. Военная авиация будет задействована в учениях, которые пройдут с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил двух стран. В рамках учений запланировано проведение боевых стрельб.

Маневры пройдут после недавнего обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.