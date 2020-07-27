Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы потушен

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пожар в столичном женском следственном изоляторе юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"Пожар ликвидирован на площади 50 метров квадратных", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на улице Шоссейной, 92 в Печатниках произошел пожар в женском СИЗО №6. По словам начальника столичного главка МЧС Сергея Желтова, в подвале СИЗО горел склад с постельными принадлежности.

Из следственного изолятора были эвакуированы около 600 человек. Как заявил Желтов, погибших и пострадавших нет.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что за медицинской помощью обратились несколько человек. "Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти женщинам. У всех отравление угарным газом легкой степени", - сказал собеседник агентства.

От госпитализации пострадавшие отказались, добавил источник.