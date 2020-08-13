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У посольства Белоруссии на Маросейке снова начались задержания

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Белоруссии на Маросейке. Очевидцы сказали, что задержанных провели в автозак.

Вечером в четверг к дипмиссии пришли несколько десятков человек. По словам корреспондента "Интерфакса", люди собирались на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. При этом территория у церкви Космы и Дамиана напротив посольства, где акции проходили четыре вечера подряд, оцеплена силовиками.

Первый стихийный митинг у посольства прошел в воскресенье вечером, когда сотни граждан Белоруссии простояли несколько часов в километровой очереди к избирательному участку, но не успели проголосовать. С тех пор акции там проходили каждый вечер. В среду полиция задержала нескольких человек и разогнала собравшихся.

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